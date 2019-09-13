Почему в Узбекистане дорожает мясо — эксперт о проблеме животноводства

"Еще с советских времен в этой отрасли говядину, к примеру, воспринимали просто как единый кусок мяса, не разделяя на какой-то элитный продукт и более дешевые отруба. Но сегодня мировой опыт перешел к более рациональному выращиванию животных, вплоть до выявления оптимальных пропорций и возраста животных, которые идут на убой. Таким образом, часть мяса высокого качества идет в кулинарию, рестораны, дорогие супермаркеты, а фарш и отруба — на рынки для менее состоятельных покупателей. Только рыночной реализацией мясной продукции окупить вложения в этот сектор сельского хозяйства невозможно", — пояснил Костюк.
Ранее глава совета фермерских хозяйств Узбекистана Актам Хайитов назвал главной причиной подорожания мяса - проблему с кормовой базой и высокий спрос на говядину со стороны населения.
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