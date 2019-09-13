Коротченко: учения "Центр-2019" спасут ЦА от "террористического экспорта"

Военный обозреватель и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, на что будут направлены совместные военные учения "Центр-2019".
Коротченко: главная цель учений "Центр-2019" - оперативное парирование угроз
/
Учения "Центр-2019" Вооруженных сил России состоятся с 16 по 21 сентября, участвовать в них будут 128 тысяч военнослужащих из восьми стран, в том числе и из Узбекистана.
Эксперт рассказал, что на данных учениях в первую очередь отрабатывают комплекс задач совместной коллективной обороны на тот случай, если ситуация в Афганистане придет к тому, что начнется "экспорт террористических группировок" на постсоветское пространство.
В первую очередь под угрозой оказываются Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Отсюда и цель - совместно отработать меры парирования. В учениях участвуют также Индия, Пакистан и Китай, которые в свою очередь нередко сталкиваются с угрозами внутренней нестабильности, которую во многом порождает ситуация в Афганистане.
Такие учения позволять подготовиться к разным форс-мажорным обстоятельствам, считает Коротченко.
В порядке эксперимента расходы на строительство, ремонт и благоустройство объектов столицы, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, финансируются из городского бюджета города Ташкента.