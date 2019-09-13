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Игорь Коротченко, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков

Коротченко: учения "Центр-2019" спасут ЦА от "террористического экспорта"

Радио
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Военный обозреватель и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, на что будут направлены совместные военные учения "Центр-2019".

Учения "Центр-2019" Вооруженных сил России состоятся с 16 по 21 сентября, участвовать в них будут 128 тысяч военнослужащих из восьми стран, в том числе и из Узбекистана.

Эксперт рассказал, что на данных учениях в первую очередь отрабатывают комплекс задач совместной коллективной обороны на тот случай, если ситуация в Афганистане придет к тому, что начнется "экспорт террористических группировок" на постсоветское пространство.

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
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В первую очередь под угрозой оказываются Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Отсюда и цель - совместно отработать меры парирования. В учениях участвуют также Индия, Пакистан и Китай, которые в свою очередь нередко сталкиваются с угрозами внутренней нестабильности, которую во многом порождает ситуация в Афганистане.

Такие учения позволять подготовиться к разным форс-мажорным обстоятельствам, считает Коротченко.




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