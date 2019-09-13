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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин
Фото из личного архива Николая Сербина

Эксперт: Узбекистан пока не готов к наплыву китайских туристов

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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин оценил перспективы туристического потока из Китая в Узбекистан после введения безвизового режима с КНР.

С 1 января 2020 года Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга сроком до 7 дней. По мнению эксперта, эта страна Центральной Азии для туристов из Поднебесной крайне интересно и спрос на путевки однозначно будет.

"Узбекистан - это сердце Шелкового пути, поэтому китайским туристы охотно едут в эту страну и сегодня. Другой вопрос, что сейчас республика не готова к резкому увеличению турпотока - пока не позволяет инфраструктура, в первую очередь, гостиничная. Однако в стране быстрыми темпами развивается эта сфера. Есть масштабный проект Ташкент Сити, а теперь уже в планах и Самарканд Сити, так что проблему с местами размещения в скором времени решат", — подчеркнул Сербин в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана
© v-thailand.com
Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга
Узбекистан активно развивает туристическую отрасль, постоянно увеличивая количество безвизовых стран. Год от года увеличивается и поток российских граждан, приезжающих в республику. Для россиян визы в Узбекистан не нужны - только загранпаспорт. Уже к 2025 году страна намерена довести число иностранных гостей до 7 миллионов человек в год.

Теги:
виза, Туризм, Китай, Узбекистан



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