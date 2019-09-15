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Страх родов
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Почему и зачем мы выбираем партнёров, похожих на родителей?

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Тема:
Подкасты РИА (179)
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"Вижу в будущем муже какие-то повадки отца и боюсь, что повторится всё самое плохое". "Она классная, но я ненавижу тёщу и боюсь, что вылезут её худшие черты".

Разбираем ошибки и заблуждения. Отношения между родителями настолько сильно влияют на нас, что всю жизнь мы неосознанно выбираем партнёра по заданному шаблону. Как это контролировать?
Дело в подсознании? Оно выбирает алкоголиков и садистов или, наоборот, помогает создавать счастливые семьи. Почему так происходит? Стоит ли с этим бороться? Как вырваться из замкнутого круга и начать выбирать тех партнёров, которые вас устраивают? А может быть дело в генетике? А может мы сами провоцируем супругов откликнуться на их детские травмы? А если мы, наоборот, ждём, что муж или жена наследуют лучшее от своих родителей. Точно ли мы хотим разочароваться?
Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, почему мы действуем иррационально и выбираем партнёров, похожих на наших родителей.

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Тема:
Подкасты РИА (179)



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