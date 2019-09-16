Володин: перед парламентами РФ и Узбекистана стоят общие задачи и вызовы

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал о ключевых задачах, стоящих перед парламентариями Узбекистана и РФ в рамках двустороннего сотрудничества.

По словам председателя Законодательной палаты российского парламента, Россия и Узбекистан вышли на совершенно иной уровень сотрудничества, а депутатам необходимо лишь обеспечить дальнейшее укрепление этих связей.

"У нас вырос товарооборот до 4,4 миллиарда долларов, а в планах довести его до 10 миллиардов. Уровень политических контактов также достаточно высок - 11 встреч между главами государств за последние годы. На данный момент многое сделано, но это заслуга, прежде всего, лидеров наших государств, поэтому свою лепту в развитие двусторонних отношений должны внести и парламенты Узбекистана и России. Наша главная задача - законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — подчеркнул Володин в интервью Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что в ходе визита в Узбекистан российская делегация обсудила с коллегами из Олий Мажлиса и Сената вопросы администрирования, бюджетного регулирования и партийного строительства. Подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, что позволит развивать взаимоотношения и создавать необходимые структуры для решения конкретных задач.

"У нас уже есть подобные формы взаимодействия - межпарламентские комиссии - с Казахстаном, Индией, Турцией, Южной Кореей и другими странами. Теперь мы намерены перенести этот опыт и на узбекско-российские отношения", — добавил спикер Государственной думы.

По его словам, Россия уже получила приглашение направить наблюдателей на предстоящие в декабре парламентские выборы в Узбекистане. Володин подчеркнул, что в делегацию войдут представители всех четырех фракций ГД РФ.

"У нас впереди очень много проектов. Прежде всего мы должны работать над гармонизацией нашего законодательства, а также над разработкой модельных законов. Перед нашими странами стоят общие задачи и вызовы, решать которые можно только сообща", — заключил Володин.

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