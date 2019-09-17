Минченко: препятствий для возвращения Узбекистана в ОДКБ почти не осталось

Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе. В рамках визита в Ташкент Володин предложил узбекским депутатам в качестве наблюдателей выступить в Парламентскую ассамблею ОДКБ.
"Одной из проблем в рамках ОДКБ были напряженные отношения с Казахстаном. Однако с уходом Ислама Каримова, да и после сложения полномочий Нурсулатаном Назарбаевым, снялся эмоциональный фактор в двусторонних отношениях. У Мирзиёева и Токаева нет негативного бекграунда в общении — лидеры вполне могут начать все с чистого листа", — пояснил Минченко.
Он добавил, что на волне политических преобразований не стоит исключать и вступление Узбекистана в ЕАЭС.
Комментарий политолога слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.