Минченко: препятствий для возвращения Узбекистана в ОДКБ почти не осталось

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время визита в Ташкент пригласил узбекских парламентариев войти в состав ПА ОДКБ в качестве наблюдателей. По мнению политолога Евгения Минченко, возвращение Ташкента в Договор о коллективной безопасности вполне реально.

Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе. В рамках визита в Ташкент Володин предложил узбекским депутатам в качестве наблюдателей выступить в Парламентскую ассамблею ОДКБ.

По мнению Евгения Минченко, определенные сдерживающие факторы для возвращения республики в Организацию договора коллективной безопасности есть, например, курс на многовекторную политику, но их влияние сведено сегодня к минимуму.

"Одной из проблем в рамках ОДКБ были напряженные отношения с Казахстаном. Однако с уходом Ислама Каримова, да и после сложения полномочий Нурсулатаном Назарбаевым, снялся эмоциональный фактор в двусторонних отношениях. У Мирзиёева и Токаева нет негативного бекграунда в общении — лидеры вполне могут начать все с чистого листа", — пояснил Минченко.

Он добавил, что на волне политических преобразований не стоит исключать и вступление Узбекистана в ЕАЭС.

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