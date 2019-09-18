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Политолог Дмитрий Верхотуров
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Верхотуров: угрозы Трампа выйти из переговоров - лишь уловка

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Политолог, востоковед и эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров рассказал, почему США и талибы продолжают вести переговоры.

Талибы вновь заявили, что готовы продолжить диалог с США, хотя дата встречи пока не назначена. 

Андрей Серенко
© Facebook / Андрей Серенко
Серенко: приостановка переговоров США с талибами отразится на всей ЦА

По словам эксперта, американцы "намекнули" талибам, что было бы неплохо развернуть борьбу в Пакистане. США хотят воспользоваться ослабленным состоянием Пакистана, который теперь на стороне Китая, и улучшить свое положение в регионе. 

В то же время для талибов это экстраординарное положение, потому что у них есть свои базы, штаб-квартиры, поместья и семьи в Пакистане. Но и выхода у них нет, они все равно будут продолжать диалог, рассказал Верхотуров для Sputnik Узбекистан.

Трамп всегда был жестким переговорщиком, однако угрозы о выходе из переговорного процесса - уловка для того, чтобы другая сторона пошла на уступки.

"Талибан" — исламское движение, признанное в России террористической организацией.




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