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Анатолий Выборный
© Sputnik / Александр Натрускин

Выборный: возвращение Узбекистана в ОДКБ - сильный шаг

Радио
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Председатель Экспертно-консультативного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал о перспективах возвращения Узбекистана в ОДКБ.

Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе. В рамках визита в Ташкент председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил узбекским депутатам в качестве наблюдателей выступить на Парламентской ассамблее ОДКБ.

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По словам эксперта, Володин сделал сильное заявление, которое полностью отражает государственную политику РФ, особенно в вопросах обороны и безопасности. ОДКБ - единственная площадка на постсоветском пространстве, на которой оборона является понятием единым и неделимым. 

С каждым годом ОДКБ "набирает обороты" и все больше показывает свою значимость. Учитывая, что площадка была создана при непосредственном участии Узбекистана, возвращение республики в ОДКБ вполне возможно.




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