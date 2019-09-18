Выборный: возвращение Узбекистана в ОДКБ - сильный шаг

Председатель Экспертно-консультативного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал о перспективах возвращения Узбекистана в ОДКБ.

Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе. В рамках визита в Ташкент председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил узбекским депутатам в качестве наблюдателей выступить на Парламентской ассамблее ОДКБ.

По словам эксперта, Володин сделал сильное заявление, которое полностью отражает государственную политику РФ, особенно в вопросах обороны и безопасности. ОДКБ - единственная площадка на постсоветском пространстве, на которой оборона является понятием единым и неделимым.

С каждым годом ОДКБ "набирает обороты" и все больше показывает свою значимость. Учитывая, что площадка была создана при непосредственном участии Узбекистана, возвращение республики в ОДКБ вполне возможно.