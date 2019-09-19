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Министр дошкольного образования Узбекистана Агреппина Шин
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Это просто сказка: Агриппина Шин открыла инновационный детсад в Сергели

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Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин приняла участие в церемонии открытия в Ташкенте сразу двух инновационных детских садов. Проект курирует лично дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева.

В ташкентском районе Сергели открылись два современных детских сада. В разработке и реализации инновационного проекта принимала участие Шахноза Мирзиёева.

На церемонии открытия одного из них министр дошкольного образования Агриппина Шин рассказала, в чем уникальность таких объектов и как они повлияют на систему образования.

"Всем известно, что любой человек счастлив только тогда, когда счастлив его ребенок. А для этого необходимо создать детям условия для их разностороннего развития, чтобы они не только были под присмотром педагогов и воспитателей, но и могли осваивать определенные навыки. Данный детский сад на 385 мест оснащен всем необходимым. Это просто сказка! Ведь каждый человек имеет право, чтобы его ребенок получал дошкольное образование в таких условиях", — отметила Агриппина Шин.

По ее словам, в республике все больше открывается частных детсадов, оснащенных по последнему слову техники. Теперь появилось и государственное учреждение, не уступающее по техническим параметрам коммерческим ДОУ.

Подробнее выступление министра слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Агриппина Шин, Узбекистан



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