Это просто сказка: Агриппина Шин открыла инновационный детсад в Сергели

В ташкентском районе Сергели открылись два современных детских сада. В разработке и реализации инновационного проекта принимала участие Шахноза Мирзиёева.

На церемонии открытия одного из них министр дошкольного образования Агриппина Шин рассказала, в чем уникальность таких объектов и как они повлияют на систему образования.

"Всем известно, что любой человек счастлив только тогда, когда счастлив его ребенок. А для этого необходимо создать детям условия для их разностороннего развития, чтобы они не только были под присмотром педагогов и воспитателей, но и могли осваивать определенные навыки. Данный детский сад на 385 мест оснащен всем необходимым. Это просто сказка! Ведь каждый человек имеет право, чтобы его ребенок получал дошкольное образование в таких условиях", — отметила Агриппина Шин.

По ее словам, в республике все больше открывается частных детсадов, оснащенных по последнему слову техники. Теперь появилось и государственное учреждение, не уступающее по техническим параметрам коммерческим ДОУ.

Подробнее выступление министра слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.