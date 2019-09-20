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Ведущий мероприятий Андрей Новиков
Из личного архива Андрея Новикова, фото: Сергей Зинченко

Эксперт: в ЦА любят праздновать на последние деньги

Радио
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Ведущий мероприятий Андрей Новиков рассказал, нужно ли регламентировать свадебные торжества и кому это будет выгодно.

Сенат Олий Мажлиса разработал специальный устав, в котором прописаны соответствующие правила о проведении свадеб и похорон в Узбекистане. Теперь о планируемой свадьбе нужно за неделю уведомить махаллинский комитет.

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Фото из личного архива Леонида Сюкияйнен
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Мероприятие необходимо провести за один день в указанное время, а на празднование нельзя приглашать более двухсот человек.

Новиков отметил, что в бывших советских республиках любят праздновать свадьбы с большим размахом.

Часто там организуют торжество на последние или даже на отсутствующие деньги, поэтому в таких странах регламент нужен, считает эксперт.

"Вот в России для регламента предпосылок нет: люди здесь не берут огромные кредиты для организации праздника и не тратят на него баснословные деньги", - рассказал эксперт Sputnik Узбекистан.

При этом Новиков отметил, что те, кто тратит большие суммы на торжество, как правило, довольны результатом.

Есть культура корпоративных мероприятий. В таких случаях некоторые компании ограничивают бюджеты. Но это никогда не касалось семейных праздников.




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