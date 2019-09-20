Зайнутдинов рассказал, зачем Узбекистану космос и собственный космодром

В Узбекистане принят закон о деятельности Агенства "Узкосмос". Эксперт аэроксмической отрасли Шахабутдин Зайнутдинов уверен, что Узбекистану необходимо интегрироваться в космическую сферу, а в среднесрочной перспективе - построить собственный космодром.

Созданное по указу президента Узбекистана космическое агенство будет подчиняться напрямую Кабинету министров республики и отвечать за процессы в сфере изучения космоса. Кроме того, до 1 ноября должен быть представлен законопроект о космической деятельности, а на его основе выработана стратегия развития этой отрасли на ближайшие десять лет.

По словам эксперта Шахабутдина Зайнутдинова, Узбекистан постепенно возвращается в эту важнейшую сферу деятельности.

"Среди предложений, поступивших к новому законопроекту о космической деятельности, я внес свое пожелание о том, что в среднесрочной перспективе у республики должен появиться собственный космодром. Да, Байконур недалеко, но лет через 20-30 в ЦА тоже необходимо будет построить стартовую площадку", — отметил он.

Эксперт заметил, что освоение космоса придаст новый импульс развитию не только науки, но и экономики.

"Это изучение новых материалов и технологий, изучение нашей планеты: что у нас еще есть, где можно еще копать, где газ, нефть, золото или даже уран", — пояснил Зайнутдинов.

Он выразил надежду, что в обозримом будущем МКС посетит и представитель Узбекистана, например, ученый или исследователь.

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