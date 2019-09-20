Султанов: единая инфраструктура стран ЦА - фундамент энергетического сотрудничества

"К тому же по территории наших стран проложены тысячи километров нефте- и газопроводов, есть значительные гидроэнергетические ресурсы. Все это - фундамент нашего эффективного и взаимовыгодного взаимодействия в энергетической сфере", — подчеркнул Султанов.
Он добавил, что в рамках форума ЦАРЭС в Ташкенте запланировано подписание нескольких соглашений между различными компаниями и финансовыми структурами государств региона.
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