Султанов: единая инфраструктура стран ЦА - фундамент энергетического сотрудничества

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, выступая на конференции глав энергетических ведомств стран ЦА в Ташкенте, призвал государства региона более тесно взаимодействовать, используя возможности и общую инфраструктуру.

По словам министра, сегодня Узбекистан активно торгует электроэнергией с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном, ведутся переговоры о новых инвестиционных проектов в энергетической сфере.

"К тому же по территории наших стран проложены тысячи километров нефте- и газопроводов, есть значительные гидроэнергетические ресурсы. Все это - фундамент нашего эффективного и взаимовыгодного взаимодействия в энергетической сфере", — подчеркнул Султанов.

Он добавил, что в рамках форума ЦАРЭС в Ташкенте запланировано подписание нескольких соглашений между различными компаниями и финансовыми структурами государств региона.

Фрагмент выступления главы Минэнерго Узбекистана слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.