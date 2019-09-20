Военный политолог: участие Узбекистана в "Центр-2019" - шаг в ОДКБ

Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе. В рамках визита в Ташкент председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил узбекским депутатам в качестве наблюдателей выступить на Парламентской ассамблее ОДКБ.
В каком статусе республика будет интегрирована в ОДКБ и как этому помогут военные учения "Центр-2019", рассказал военный политолог Александр Перенджиев для радио Sputnik.
Одно из самых ярких событий этих учений - участие Узбекистана, так как республика долго избегала участия в подобных мероприятиях. Многие эксперты считают, что Узбекистан может стать одним из первых, кто станет не участником, а партнером ОДКБ. Такой статус может быть создан для стран, которые не хотят быть членами ОДКБ, но желают сотрудничать с организацией.