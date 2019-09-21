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"Хочу купить его первым". Зачем нам каждый год новый смартфон?

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Тема:
Подкасты РИА (183)
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Едва прошла известная на весь мир презентация очередных моделей смартфонов — у официальных магазинов уже выстроились очереди желающих их купить в числе первых, а интернет полнится мемами про кухонные плиты, кокосы и сов.

Почему нам хочется купить гаджет последнего поколения, если он также, как предыдущие, звонит, фотографирует и проигрывает музыку?

Презентация нового iPhone 11 Pro
© AFP 2018 / JUSTIN SULLIVAN
В театре имени Стива Джобса презентовали новый iPhone
Что это: страх, что девайс устареет, потребность пользоваться только самым лучшим или просто хороший маркетинг? Сколько можно заработать, продав место в очереди, и кто покупает эти места? Почему людям порой так важно обладать чем-то настолько эксклюзивным, что они готовы стоять в огромных очередях за смартфонами, вещами из лимитированной коллекции одежды или… билетами на популярную выставку?

Обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа — объясняет наше непреодолимое желание купить новый смартфон с точки зрения психологии.

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Тема:
Подкасты РИА (183)
Теги:
iPhone, мобильный телефон, мода, смартфон, телефон



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