Колесникова: разумное потребление ресурсов спасет экологию

В беседе на радио Spuntik Кыргызстан эксперт отметила: для того чтобы сохранить экологию, каждый человек должен начать с себя.

По мнению Колесниковой, мы потребляем очень много ресурсов, и, более того, сейчас это делается неэффективно.

"Любая упаковка — это промышленное производство, которое затрачивает энергию. Оно ведет к загрязнению воздуха и усилению парникового эффекта", — считает эксперт.

Ведь чем меньше мы потребляем, тем лучше для нашего климата, для нашей жизни и нашего здоровья, рассказала Колесникова.

Эксперт добавила, что принятие современных экологических инициатив идет проще, когда люди понимают, что эффективное потребление в первую очередь для них экономически выгодно.