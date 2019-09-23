Колесникова: разумное потребление ресурсов спасет экологию

В беседе на радио Spuntik Кыргызстан эксперт отметила: для того чтобы сохранить экологию, каждый человек должен начать с себя.
По мнению Колесниковой, мы потребляем очень много ресурсов, и, более того, сейчас это делается неэффективно.
"Любая упаковка — это промышленное производство, которое затрачивает энергию. Оно ведет к загрязнению воздуха и усилению парникового эффекта", — считает эксперт.
Эксперт добавила, что принятие современных экологических инициатив идет проще, когда люди понимают, что эффективное потребление в первую очередь для них экономически выгодно.