Хватит, мы уже пожили отдельно — Алишер Султанов об энергоинтеграции в ЦА

"За последние три года не только Узбекистан кардинально изменился, но эти процессы способствовали переменам и во всем регионе. Мы уже пожили долгое время по отдельности, хватит. Сегодня пришло понимание, что вместе-то нам лучше. И не важно, кто важнее - все важны. Это сотрудничество сегодня проявляется во всех отраслях, а в энергетике, от которой зависит стабильность любого государства. нам сам бог велел налаживать связи", — заметил Алишер Султанов.
Он подчеркнул, что Азиатский банк развития готов выделить средства на реализацию предложенного Ташкентом проекта.
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