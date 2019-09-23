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Пресс-служба Минэнерго РУз

Хватит, мы уже пожили отдельно — Алишер Султанов об энергоинтеграции в ЦА

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Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в рамках форума ЦАРЭС предложил создать единый координационный распределительный газовый центр в Ташкенте. По его словам, у центральноазиатских республик есть понимание того, что нужна региональная кооперация.

Узбекистан предложил странам ЦА создать координационный газораспределительный центр по аналогии с тем, который существует в электроэнергетике. По словам министра, идею позитивно восприняли представители соседних республик.

"За последние три года не только Узбекистан кардинально изменился, но эти процессы способствовали переменам и во всем регионе. Мы уже пожили долгое время по отдельности, хватит. Сегодня пришло понимание, что вместе-то нам лучше. И не важно, кто важнее - все важны. Это сотрудничество сегодня проявляется во всех отраслях, а в энергетике, от которой зависит стабильность любого государства. нам сам бог велел налаживать связи", — заметил Алишер Султанов.

Он подчеркнул, что Азиатский банк развития готов выделить средства на реализацию предложенного Ташкентом проекта.

Подробный комментарий главы Минэнерго республики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, Газ, Алишер Султанов, Минэнерго, Узбекистан



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