Умурзаков: мы изменим подход к продажам Ravon в России

"Пока разрешение получено только на модель Spark, прорабатывается техническое обоснование. Наша цель проработать все варианты, чтобы это производство было взаимовыгодным и не привело к удорожанию конечной продукции. Думаю, в следующем году, может, в первом квартале, мы уже запустим этот проект. После утверждения ТО нам предстоит взять разрешение у GM, что выбранная площадка подходит для сборки данных автомобилей", — пояснил Умурзаков.
"Мы хотим не просто присутствовать в России, а внедрить передовые подходы в продажах. Для этого мы привлекли лучших международных специалистов данной сферы", — заключил глава "Узавтосаноат".
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