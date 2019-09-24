Умурзаков: мы изменим подход к продажам Ravon в России

Председатель "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков анонсировал запуск совместного производства автомобиля Spark в России, а также рассказал, на какие объемы продаж рассчитывает Ravon в текущем году.

Глава "Узавтосаноат" анонсировал запуск совместного узбекско-российского предприятия по крупноузловой сборке автомобилей Spark уже в 2020-м. Соглашение о намерениях уже подписано.

"Пока разрешение получено только на модель Spark, прорабатывается техническое обоснование. Наша цель проработать все варианты, чтобы это производство было взаимовыгодным и не привело к удорожанию конечной продукции. Думаю, в следующем году, может, в первом квартале, мы уже запустим этот проект. После утверждения ТО нам предстоит взять разрешение у GM, что выбранная площадка подходит для сборки данных автомобилей", — пояснил Умурзаков.

Говоря о планах по продвижению бренда Ravon в России, он отметил, что в текущем году Узбекистан планирует реализовать от 7 до 10 тысяч автомобилей данной марки. При этом "Узавтосаноат" изменит маркетинговую стратегию в РФ.

"Мы хотим не просто присутствовать в России, а внедрить передовые подходы в продажах. Для этого мы привлекли лучших международных специалистов данной сферы", — заключил глава "Узавтосаноат".

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