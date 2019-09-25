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Усмонали Усмонзода, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана
© Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар"

Усмонзода: Таджикистан готов к экспорту электроэнергии в ЦА

Радио
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Министр энергетики РТ Усмонали Усмонзода рассказал, какие цели и задачи стоят перед Таджикистаном в сфере энергетики.

Министр энергетики Таджикистана Усмонали Усмонзода в ходе пресс-конференции на Энергетическом инвестиционном форуме (ЭИФ) рассказал о готовности Таджикистана к экспорту электроэнергии.

Министр напомнил, что в Таджикистане 95% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.

Он пояснил, что Таджикистан имеет очень выгодное местоположение на границе соединения сетей Центральной и Южной Азии.

В прошлом году 1,4 миллиарда кВт-часов электроэнергии было экспортировано в Ферганскую область Узбекистана. В 2019-м экспортировано за восемь месяцев уже 1,2 кВт-часов.

"Летом, начиная с мая и до конца октября, Таджикистан экспортирует электроэнергию в Афганистан", - добавил он.

Таким образом, страны Центральной Азии вплотную подошли к созданию энергетического кольца. Так, до конца года начнется практическая работа по строительству линий между подстанциями "Регар" в Таджистане и "Гузар" в Узбекистане.

 




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