Бабошкин: вхождение Узбекистана в ЕАЭС решит продовольственные проблемы

Экс-министр сельского хозяйства Саратовской области и глава Саратовского района Иван Бабошкин объяснил, какую пользу может принести Узбекистану возвращение в Евразийский экономический союз на примере ситуации с подсолнечным маслом в республике.

Узбекистан — один из крупнейших импортеров российского подсолнечного масла. Насколько для республики важна масложировая отрасль?

"Для узбекистанцев подсолнечное масло — практически неотъемлемая часть рациона. Именно поэтому в стране озабочены недостатком сырья, которое должно поступать на перерабатывающие предприятия. Там действительно ощущается дефицит — мощности загружены не полностью", - рассказал экс-министр.

По его мнению, основная проблема заключается в том, что Узбекистан не входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А "зеленый коридор", по которому сейчас работают производители РУз и РФ, по мнению участников переговоров, действует недостаточно эффективно. Вхождение в ЕАЭС — основное решение существующей проблемы.