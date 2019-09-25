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Иван Бабошкин

Бабошкин: вхождение Узбекистана в ЕАЭС решит продовольственные проблемы

Фото из личного архива Ивана Бабошкина
Радио
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Экс-министр сельского хозяйства Саратовской области и глава Саратовского района Иван Бабошкин объяснил, какую пользу может принести Узбекистану возвращение в Евразийский экономический союз на примере ситуации с подсолнечным маслом в республике.

Узбекистан — один из крупнейших импортеров российского подсолнечного масла. Насколько для республики важна масложировая отрасль? 

Производство подсолнечного масла. Архивное фото
© Sputnik / Александр Поготов
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"Для узбекистанцев подсолнечное масло — практически неотъемлемая часть рациона. Именно поэтому в стране озабочены недостатком сырья, которое должно поступать на перерабатывающие предприятия. Там действительно ощущается дефицит — мощности загружены не полностью", - рассказал экс-министр.

По его мнению, основная проблема заключается в том, что Узбекистан не входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А "зеленый коридор", по которому сейчас работают производители РУз и РФ, по мнению участников переговоров, действует недостаточно эффективно. Вхождение в ЕАЭС — основное решение существующей проблемы.




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