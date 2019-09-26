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Омар Нессар
© из личного архива Омара Нессара

Эксперт: выборы в Афганистане повлияют на страны ЦА

Радио
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Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар рассказал, чего стоит ожидать странам Центральной Азии после президентских выборов в Афганистане.

По словам эксперта, от грядущих выборов зависит ситуация на границе Афганистана со странами Центральной Азии.

Более того, если в Афганистане начнет усугубляться политический кризис, то это, безусловно, повлияет на афганскую армию, приведет к дезориентации полиции.

"Этим могут воспользоваться антиправительственный группировки, которых на севере выросло немало. Безусловно, это приведет к ухудшению ситуации на границе со странами (Центральной Азии - ред.)", - рассказал Sputnik Таджикистан директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Эксперт подчеркнул, что картина на севере Афганистана во многом зависит о того, как пройдет вхождение талибов в политическую систему страны.

Андрей Серенко
© Facebook / Андрей Серенко
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Несмотря на подготовку к президентским выборам в Афганистане, до сих пор нет полной уверенности, что они пройдут в намеченный срок, добавил Нессар. Он напомнил, что недавно в стране прошло собрание, на котором участники призвали афганские власти отложить выборы.

"(Некоторые - ред.) уверены, что проведение выборов усугубит ситуацию и загонит страну в политический кризис, из которого очень сложно будет выходить. Дело в том, что большинство политиков и кандидатов в президенты заранее дают понять, что не верят избирательной системе. И есть основания полагать, что результаты не будут приняты с их стороны", - отметил Нессар.




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