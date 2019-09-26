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Воронов Владимир
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Воронов: Горный университет намерен открыть представительство в Узбекистане

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Директор центра довузовских и специальных программ, ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского горного университета Владимир Воронов рассказал о сотрудничестве вуза с узбекскими коллегами в сфере подготовки кадров для геологической отрасли.

В Ташкенте с 26 по 28 сентября проходит выставка "Образование в России". В рамках мероприятия представители вузов РФ презентуют свои учебные программы и рассказывают об открытых направлениях подготовки специалистов в различных отраслях. 

Руководитель центра довузовских и специальных программ Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Воронов подчеркнул, что старейший технический вуз России давно и тесно сотрудничает с Узбекистаном и подготовил за последние годы немало высококлассных специалистов в этой сфере.

"На разных курсах и специальностях у нас сейчас обучается порядка 60 студентов из Узбекистана. Кроме того, есть новые договоренности и планы по открытию представительства Горного университета в республике. В этом году от Комитета по геологии Узбекистана на обучение к нам направлены 17 студентов", — отметил Воронов.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Наманганском госуниверситете открылся медицинский факультет
По его словам, представители Узбекистана поступают не только по межправительственным программа и министерским линиям, когда молодым специалистам после получения диплома необходимо отработать на родине определенный период, но и самостоятельно, по квотам. Есть и те, кто поступили на бюджет наравне с российскими студентами.

"У нас один из самых высоких показателей по трудоустройству выпускников - более 90% работают по специальности", — заключил представитель вуза.

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Теги:
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, Образование, Россия, Узбекистан



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