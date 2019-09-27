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Аналитик финансовой группы Калита-финанс Дмитрий Голубовский
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Эксперт: темпы роста госдолга Узбекистана пугают

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Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский рассказал Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский считает, что если темпы роста госдолга сохранятся, это может привести к катастрофе.

По итогам первого полугодия 2019-го размер внешнего государственного долга Узбекистана составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП.

Эксперт рассказал, что долг в 23,5% к ВВП - довольна заметная доля, но никак не критичная. В некоторых странах эта сумма иногда зашкаливает за 100% ВВП.

"Поэтому, для развивающейся страны, такие цифры совершенно нормальны и долговая нагрузка пока еще комфортна. А вот темпы роста пугают", - сказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Если такой рост сохраниться у страны будут большие проблемы, так как доллар окажется в дициците, считает Голубовский.

Сейчас мир в целом сталкивается с дефицитом американской валюты. Это связанно с тем, что резко растет объем погашений долларовых долгов. В такой момент залезать в долги крайне недальновидно, считает эксперт.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
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В таком случае рефинансировать долги для Узбекистана будет невозможно. В перспективе, темпы роста долга могут привести к ситуации, когда перезанимать придется по повышенным ставкам. 

Необходимо озаботится темпами роста долга, пока он еще в комфортном диапазоне. В противном случае можно дойти до состояния Аргентины и Турции, отметил Голубовский.




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