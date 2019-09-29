Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту

Что делать, если накажут и как объяснить спортивному сообществу России, что пора задуматься не о том, как скрывать допинг, а как избавиться от него?

Обсуждали Денис Косинов, Александр Калмыков и двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

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