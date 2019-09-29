Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту

Обсуждали Денис Косинов, Александр Калмыков и двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.
Почему возникло очередное расследование русского допинга и так мала вероятность благополучного вердикта?
Обсуждали Денис Косинов, Александр Калмыков и двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.
Представители ООО заключали договора о поставке в течение 90 дней из ЮАР детенышей африканского страуса для последующего разведения. Они вошли в доверие более чем 300 граждан, завладев их деньгами.
Избрание представителя республики заместителем председателя сессии Генассамблеи ООН является свидетельством международного признания усилий Узбекистана.
Результаты проведенного расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах.