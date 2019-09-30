Как защитить врачей от нападений на работе — мнение медицинского юриста

В Узбекистане участились случаи нападения на медработников, находящих при исполнении своих служебных обязанностей. Медицинский юрист, управляющий "Центром медицинского права" Алексей Панов уверен, что для решения проблемы надо активнее привлекать общественность и СМИ.

За последний месяц было зарегистрировано сразу несколько случаев избиения или даже покушения на врачей, приезжающих по вызову к пациентам. По мнению российского юриста, к сожалению, особыми нормами закона медработники никак не защищены.

"Правовая культура в странах СНГ такова, что люди не осознают неотвратимости наказания за противоправные действия, поэтому распускают руки. За побои их могут привлечь к ответственности на общих основаниях, но каких-то особых мер защиты в законе не прописано. Врачам же остается только звать на помощь при угрозе таких конфликтов. Еще одна мера - это более активная позиция общественности и СМИ, которые должны чаще рассказывать о таких эпизодах, а главное - о наказании за содеянное. Когда очередной дебошир за разбитую машину скорой помощи заплатит круглую сумму, он уже задумается в следующий раз", — подчеркнул Панов.

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