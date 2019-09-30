Как защитить врачей от нападений на работе — мнение медицинского юриста

"Правовая культура в странах СНГ такова, что люди не осознают неотвратимости наказания за противоправные действия, поэтому распускают руки. За побои их могут привлечь к ответственности на общих основаниях, но каких-то особых мер защиты в законе не прописано. Врачам же остается только звать на помощь при угрозе таких конфликтов. Еще одна мера - это более активная позиция общественности и СМИ, которые должны чаще рассказывать о таких эпизодах, а главное - о наказании за содеянное. Когда очередной дебошир за разбитую машину скорой помощи заплатит круглую сумму, он уже задумается в следующий раз", — подчеркнул Панов.
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