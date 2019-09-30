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Руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Глава Россотрудничества в Ташкенте: Узбекистан в лидерах акции "Наши герои"

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Руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика озвучил итоги международной гуманитарной акции "Наши герои", в которой приняли участие более 4,2 тысячи узбекистанцев.

В РЦНК в Ташкенте в преддверии Дня учителя и наставника состоялось торжественное мероприятие, на котором руководитель узбекского представительства Россотрудничества Виктор Шулика вручил педагогам почетные грамоты и дипломы.

Выступая перед собравшимися он подчеркнул, что от работы учителей, особенно тех, кто преподает русский язык и литературу, во многом зависит укрепление культурных и гуманитарных связей между народами Узбекистана и России. Интерес к общей истории наглядно проявляется в масштабных совместных проектах, проводимых по линии РЦНК.

"Так, с 1 по 30 сентября проходила международная акция "Наши герои", в рамках которой школьники из 8-10 классов писали о выдающихся соотечественниках, внесших весомый вклад в развитие Узбекистана и России. Это и герои войны, и прославленные спортсмены, и деятели культуры и искусства. Дети писали о своих знакомых и родственниках, который действительно внесли огромный вклад в процветание родины и в укрепление связи между народами. А Узбекистан стал лидером среди всех стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по количеству участников. В общей сложности во всех регионах участвовали 4 269 человек", — отметил Виктор Шулика.

Он добавил, что около 20 работ прошли в финал международного конкурса и были направлены в Москву для подведения итогов акции.

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Теги:
учителя, Виктор Шулика, Россотрудничество, Россия, Узбекистан



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