Сафаев: товарооборот между РФ и Узбекистаном за 9 месяцев превысил $4 млрд

Первый зампред Сената Садык Сафаев, выступая на заседании Узбекско-российского делового совета, подчеркнул, что отношения двух стран вышли на небывало качественный уровень, о чем свидетельствует и количество встреч, и объемы торговли, и уровень инвестиций.

По словам сенатора, за последние три года Москва и Ташкент совершили прорыв в двусторонних отношениях во многом благодаря воле двух президентов. Новый импульс российско-узбекским связям должен придать готовящийся визит Шавката Мирзиёева в РФ.

"Уже в начале следующего года, предварительно в феврале, ожидается визит президента Узбекистана в Москву. Это еще больше укрепит сотрудничество между нашими странами. Уже сейчас мы видим впечатляющие результаты. Только за один год состоялось около ста визитов делегаций разного уровня, 30 встреч представителей регионов РФ и Узбекистана. Причем это прямые контакты, а не через центр. Россия - ведущий партнер республики: в период с января по сентябрь 2019-го мы уже превысили планку в 4 миллиарда долларов, что 10% выше прошлогодних показателей за аналогичный срок", — подчеркнул Сафаев.

Он добавил, что отдельного внимания заслуживают межпарламентские связи, которые в 2017 году пережили, по сути, перезапуск. В рамках четвертого заседания межпарламентской группы планируется подписать дорожную карту взаимодействия на 2020-й.

"Мы благодарны российским коллегам, которые наполняют наши регулярные встречи конкретным содержанием. Это не просто переговоры и общие меморандумы - это реальные проекты и определенные задачи, над которыми мы работаем. В частности, гармонизация законодательства", — заключил первый зампред Сената Олий Мажлиса.

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