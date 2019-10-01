Сафаев: товарооборот между РФ и Узбекистаном за 9 месяцев превысил $4 млрд

"Уже в начале следующего года, предварительно в феврале, ожидается визит президента Узбекистана в Москву. Это еще больше укрепит сотрудничество между нашими странами. Уже сейчас мы видим впечатляющие результаты. Только за один год состоялось около ста визитов делегаций разного уровня, 30 встреч представителей регионов РФ и Узбекистана. Причем это прямые контакты, а не через центр. Россия - ведущий партнер республики: в период с января по сентябрь 2019-го мы уже превысили планку в 4 миллиарда долларов, что 10% выше прошлогодних показателей за аналогичный срок", — подчеркнул Сафаев.
"Мы благодарны российским коллегам, которые наполняют наши регулярные встречи конкретным содержанием. Это не просто переговоры и общие меморандумы - это реальные проекты и определенные задачи, над которыми мы работаем. В частности, гармонизация законодательства", — заключил первый зампред Сената Олий Мажлиса.
Подробнее выступление узбекского парламентария слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.