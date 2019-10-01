Вице-президент ТПП РФ: Узбекистан на первом месте у российских экспортеров

Вице-президент Торгово-промышленной платы России Владимир Падалко рассказал о ключевых задачах, стоящих перед узбекско-российским деловым советом. В частности, страны намерены расширить сотрудничестве в сфере среднего, малого и семейного бизнеса.

В Ташкенте проходит заседание Узбекско-российского делового совета, в ходе которого стороны обсуждают дальнейшие меры по расширению торгово-экономического партнерства. По словам замглавы ТПП России Владимира Падалко, Узбекистан сегодня занимает первое место среди внешних рынков для российских экспортеров несырьевой и неэнергетической продукции.

"Хочу подчеркнуть, что ни Китай, ни Германия, а именно Узбекистан наиболее привлекателен для наших производителей. В минувшем году экспорт РФ в республику вырос на 26,5%, а по итогам семи месяцев текущего года - более чем на 13%. Во многом это обусловлено экономическими реформами, проводимыми президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Наши бизнесмены понимают, что им выгодно вкладываться в проекты, они чувствуют защищенность", — отметил представитель ТПП России.

При этом, по его словам, перед Деловым советом стоит немало задач. В первую очередь, отметил Падалко, необходимо расширить взаимодействие и поддержку среднего и малого бизнеса двух стран. Отдельного внимания заслуживает семейный бизнес, который может эффективно сотрудничать на региональном уровне.

Еще одно направление работы - кооперация производственных мощностей Узбекистана и РФ с перспективой выхода совместной продукции на третьи рынки, например, в Афганистан, Пакистан и страны ЦА.

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