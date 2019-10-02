Матвиенко о Ташкенте: этот город с любовью стоится и развивается

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла с государственным визитом в Узбекистан. Выступая в Русском драматическом театре, она поблагодарила президента страны за поддержку и бережное отношение к русскому языку.

Выступая на открытии юбилейного 85-го театрального сезона в Государственном академическом русском драмтеатре в Ташкенте, Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Узбекистана за поддержку и развитие русского языка, а также за помощь работникам сферы культуры и искусства.

"Я слышала об инициативе президента Шавката Мирзиёева, который предложил создать в республике Клуб друзей театров. Это замечательно, когда развитию искусства помогает не только государство, но и бизнес. Особое внимание в республике уделяется изучению русского языка, за что мы особенно благодарны", — подчеркнула спикер Верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко также призналась, что с каждым приездом замечает происходящие в Ташкенте перемены.

"Это очень зеленый, чистый, уютный город, который с такой любовью строится и развивается. Желаю мира и благополучия каждой семье в Узбекистане. Спасибо вам за ваш теплый прием и неизменное радушие и гостеприимство", — заключила спикер Совета Федерации.

Выступление Валентины Матвиенко слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Визит главы Верхней палаты российского парламента в Узбекистан продлится до 3 октября.