Матвиенко призвала узбекских коллег поддержать акцию "Бессмертный полк"

В рамках государственного визита в Узбекистан председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с коллегами из Законодательной палаты Олий Мажлиса. Среди обсуждавшихся тем - подготовка к совместным мероприятиям в честь 75-летия Победы.

Выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса спикер СФ подчеркнула, что в 2020 году Узбекистан и Россия будут отмечать важную дату - юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи Валентина Матвиенко обозначила несколько направлений работы и предложила организовать ряд проектов.

"Разумеется, мероприятия планируются на межгосударственном уровне, но можно и проработать мероприятия по линии наших парламентов. Также мы помним, что в годы Великой Отечественной Ташкент стал своего рода Меккой для миллионов людей, нашедших тут приют. Тысячи детей были усыновлены местными семьями, о чем, конечно же, мы не забыли. Хорошо было бы сделать совместный проект, навестить эти семьи, рассказать о них. Это не только дань памяти ветеранам, но и пример для нашей молодежи", — подчеркнула глава российского Сената.

По словам Валентины Матвиенко, одним из эмоциональных и эффективных форматов празднования Дня Победы стало проведение акции "Бессмертный полк".

"Это настолько эмоционально сильное мероприятие, просто ком в горле, когда видишь миллионы людей, идущих с портретами своих дедов и прадедов, сражавшихся и отдавших жизни в борьбе с фашизмом. Такие акции, особенно с участием молодежи, необходимо поддерживать и продолжать, а парламентам не стоит оставаться в стороне от них", — резюмировала она.

Подробный комментарий председателя верхней палаты парламента России слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.