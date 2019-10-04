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Алексей Подберезкин
© РИА "Руспех"

Военный эксперт назвал истинные цели крупнейших за 30 лет учений НАТО в Европе

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал намерение НАТО провести в Европе масштабные учения.

НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum). По его словам, на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. Сроки проведения маневров он не уточнил.

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что США настойчиво навязывают Европе противостояние с Россией в военной сфере. По его словам, у европейских стран нет суверенного права формировать свою военную политику, они остаются ведомыми Соединенными Штатами. 

Подберезкин считает, что США под предлогом создания инфраструктуры для маневров перебрасывают к границам РФ свою боевую технику.

"Американцы готовы складировать заранее тяжелые вооружения на территории Европы, прежде всего бронетанковые, максимально приближая их к границе с Россией... После таких учений значительная часть задействованной на них тяжелой техники может остаться на территории Польши и прибалтийских государств. В этом смысле чем крупнее учения, тем больше можно "затащить" туда военной техники, и тем больше этой техники может остаться потом недалеко от границ России", — сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Подробный комментарий военного эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
военные учения, военная техника, США



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