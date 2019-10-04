Мирзиёев не та личность, чтобы прогибаться: Сафаев о переговорах по ЕАЭС

"Об этом говорил сам президент, выступая перед парламентом. Более того, в августе в Беларуси подписано соглашение, где среди прочего был пункт о рассмотрении сотрудничества с учетом опыта Беларуси в ЕАЭС. Это тема не новая. Работают экспертные группы, изучают вопрос. Как только все плюсы и минусы сопоставим, озвучим уже какое-то решение", — подчеркнул представитель Сената.
"Узбекистан не та страна, на которую можно давить, а наш президент не та личность, которая прогибается под чьим-то давлением. Были вопросы от представителей стран - членов ЕАЭС, высказывались разные мнения. Этот диалог продолжается", — подчеркнул Сафаев.
Он добавил, что незыблемым приоритетом страны при участии в любых интеграционных проектах остаются национальные интересы и суверенитет.
"У нас уже три года реализуется открытая внешняя политика. Мы вступили в Тюркский союз, которого 25 лет сторонились, сейчас обсуждаем с ЕС соглашение о расширенном взаимодействии для выхода на европейские рынки. Мы понимаем, что есть более продвинутые площадки, чем ЕАЭС, например, Европейский союз. Но в рамках данного объединения страны теряют часть своей независимости – финансовой, законодательной, судебной, есть уступки по границам и так далее. Евразийский союз такого не предполагает. Поэтому, когда мы будем принимать решение, то в первую очередь будем ориентироваться на эти моменты", — заключил Садык Сафаев.
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