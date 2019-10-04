Мирзиёев не та личность, чтобы прогибаться: Сафаев о переговорах по ЕАЭС

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев подвел итоги визита делегации СФ России в Узбекистан. Отвечая на вопрос по поводу вступления республики в ЕАЭС, он заметил, что конкретных решений еще не принято.

По словам Сафаева, в заявлении Валентины Матвиенко по поводу обсуждения возможности вступления в Евразийский экономический союз нет ничего сверхрезонансного, так как такие планы обсуждаются последние три года, но для принятия решения требуется тщательный анализ.

"Об этом говорил сам президент, выступая перед парламентом. Более того, в августе в Беларуси подписано соглашение, где среди прочего был пункт о рассмотрении сотрудничества с учетом опыта Беларуси в ЕАЭС. Это тема не новая. Работают экспертные группы, изучают вопрос. Как только все плюсы и минусы сопоставим, озвучим уже какое-то решение", — подчеркнул представитель Сената.

Он добавил, что ни о каком давлении на Узбекистан или его президента, или о форсировании этого процесса речи не идет.

"Узбекистан не та страна, на которую можно давить, а наш президент не та личность, которая прогибается под чьим-то давлением. Были вопросы от представителей стран - членов ЕАЭС, высказывались разные мнения. Этот диалог продолжается", — подчеркнул Сафаев.

Он добавил, что незыблемым приоритетом страны при участии в любых интеграционных проектах остаются национальные интересы и суверенитет.

"У нас уже три года реализуется открытая внешняя политика. Мы вступили в Тюркский союз, которого 25 лет сторонились, сейчас обсуждаем с ЕС соглашение о расширенном взаимодействии для выхода на европейские рынки. Мы понимаем, что есть более продвинутые площадки, чем ЕАЭС, например, Европейский союз. Но в рамках данного объединения страны теряют часть своей независимости – финансовой, законодательной, судебной, есть уступки по границам и так далее. Евразийский союз такого не предполагает. Поэтому, когда мы будем принимать решение, то в первую очередь будем ориентироваться на эти моменты", — заключил Садык Сафаев.

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