Эксперт: бетонные дороги в Узбекистане оправдают себя

Эксперт напомнил, что первая бетонная дорога была построена в США еще в начале XX века. Новую систему быстро переняли в Германии и ОАЭ. Обычно на таком покрытии останавливают выбор страны, где есть большая разница между дневными и ночными температурами.

В свою очередь асфальт не всегда устойчив к перемене климата. В Узбекистане почти в любое время сохраняется высокая температура. В этом случае битумные (асфальтовые) дороги эксперт считает не очень перспективными.

Конечно, такие дороги куда более дороже асфальтовых, однако и срок эксплуатации у них гораздо выше. Тем более что Узбекистан сейчас активно привлекает иностранные инвестиции.

Главное при строительстве бетонных дорог - строгое соблюдение технологий. В противном случае инициатива обречена на провал. Эксперт предположил, что, воспользовавшись опытом европейских коллег, власти Узбекистана решили сделать местные дороги из асфальта, а трассы федерального значения и крупные автомагистрали - из бетона.