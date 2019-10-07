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Сергей Храпач

Эксперт: бетонные дороги в Узбекистане оправдают себя

© Instagram / Сергей Храпач
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Экс-член Общественного совета Минтранса России, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач рассказал, почему при строительстве дорог Узбекистан делает ставку на бетон.

Эксперт напомнил, что первая бетонная дорога была построена в США еще в начале XX века. Новую систему быстро переняли в Германии и ОАЭ. Обычно на таком покрытии останавливают выбор страны, где есть большая разница между дневными и ночными температурами.

В свою очередь асфальт не всегда устойчив к перемене климата. В Узбекистане почти в любое время сохраняется высокая температура. В этом случае битумные (асфальтовые) дороги эксперт считает не очень перспективными.

Реконструкция трассы, архивное фото
© Sputnik / Игорь Агеенко
В Узбекистане появится единая компания по строительству дорог
Конечно, такие дороги куда более дороже асфальтовых, однако и срок эксплуатации у них гораздо выше. Тем более что Узбекистан сейчас активно привлекает иностранные инвестиции.

Главное при строительстве бетонных дорог - строгое соблюдение технологий. В противном случае инициатива обречена на провал. Эксперт предположил, что, воспользовавшись опытом европейских коллег, власти Узбекистана решили сделать местные дороги из асфальта, а трассы федерального значения и крупные  автомагистрали - из бетона.

Теги:
Госкомитет по автомобильным дорогам, опасность на дороге, ремонт дорог, дороги, дорога



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