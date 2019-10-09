Махмудходжаев о развитии хоккея в Ташкенте: будем играть махалля на махаллю

"Хоккей зимой в Узбекистане был популярен, особенно в 1970-80-е. На высшем уровне это, слава богу, возрождается сегодня, но массовости не хватает. Мы подумали, что надо начинать с махаллей. Был у многих скепсис, но ведь если ничего не делать, то ничего и не получится. Сегодня уже сотни мальчишек играют в хоккей, раньше играли улица на улицу, теперь будем махалля на махаллю. Да, это не сразу произойдет, но года через два-три такими темпами вернем этому спорту былую популярность", — сказал Махмудходжаев.
"Я всем говорю, что сам пока не знаю механизмов, как нам возродить хоккей на массовом уровне. Но мы готовы рассматривать различные идеи: да, нет у нас снега или катков, но можно играть на роликах или развивать хоккей на траве. Это даже лучше: сразу несколько видов спорта будем пропагандировать. Хоккей с шайбой - это как бы флаг, остальное будет развиваться постепенно само", — заключил председатель фонда "Махалля".
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