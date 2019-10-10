Голубовский: бережное отношение к еде спасет мир от голода

В эфире радио Spuntik он подчеркнул, что сегодня становятся модными разные экологические инициативы.

"Точно так же можно привить моду на бережное отношение к еде. В развитой стране никто не голодает — там всегда найдутся государственные и социальные институты, которые от голода умереть не дадут. В таких странах больше страдают от ожирения. Вообще от ожирения в мире сейчас умирает больше людей, чем от голода. Проблема голода существует в бедных странах, но это всегда проблема местных властей", — заявил Голубовский.

По его словам, накормить всех жителей планеты возможно, если на международном уровне решать проблемы административной политики.