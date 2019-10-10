Тошев: наш центр в Термезе готовится принять 200 афганских студентов

"Мы готовим по программе бакалавриата по двум направлениям - филологов узбекского языка, а также инженеров железнодорожного транспорта. На первом факультете укороченная двухлетняя программа, на втором - четырехлетняя. Сейчас есть заинтересованность афганской стороны открыть новые факультеты - медицинский и сельскохозяйственный, а также развивать в Центре магистратуру и докторантуру. Уже начался новый набор, мы ожидаем как минимум 200 студентов", — рассказал Тошпулат Тошев.
Он добавил, что вуз старается помочь своим выпускникам в трудоустройстве. В частности, руководство образовательного центра ездило в Мазари-Шариф, где общалось с местными властями. Они со своей стороны готовы взять на работу специалистов, получивших образование в Термезе.
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