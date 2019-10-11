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Директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев
© FOTO. Из личного архива Д. Полетаева

Эксперт о мигрантах: мы увеличиваем количество граждан, а не жителей

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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев считает, что миграция помогает РФ возмещать сокращение трудоспособного населения.

 

 

Эксперт отметил, что демографическая ситуация сейчас действительно сложная не только в России, но и по всей Европе.

"Те сложности, которые у них наступили несколько десятков лет назад, у нас наступили в последние лет 15. Мы чувствуем, как миграция помогает нам замещать падение численности трудоспособного населения", - сказал Sputnik Таджикистан директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

Эксперт напомнил, что в прошлом году российское гражданство было выдано 270 тысячам человек, из которых около 50 тысяч получили через специальные загранучреждения МИД.

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Полетаев отметил, что не все эти люди приезжают жить в Россию.

"Мы увеличиваем количество граждан, но не количество жителей. Если говорить про эффекты оттока граждан оттуда и притока сюда, то надо более гибко использовать возможности вида на жительство", - считает Полетаев.

Он отметил, что не всем нужно гражданство, некоторым достаточно вида на жительство

"Эти люди будут работать, но задержаться на одной ступеньке перед получением гражданства. Это выход с точки зрения того, что мы не будем "конфликтовать" с теми государствами. Это такой негласный конфликт, но тем не менее", - заключил эксперт.




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