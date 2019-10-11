Мирзиёев назвал четыре приоритета Узбекистана в качестве председателя СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, рассказал о том, на чем намерена сосредоточиться республика в 2020 году в качестве председателя Содружества Независимых Государств.

"Прежняя концепция была принята более 10 лет назад и уже не отвечает современным реалиям. Мы также выступаем за многоплановое взаимодействие на всех уровнях, в том числе и внутри СНГ на двусторонней основе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Узбекский лидер подчеркнул, что Узбекистан высоко оценивает роль Содружества в современном мире, однако выступает за ускоренное принятие обновленной концепции развития СНГ.

"Нас очень волнует ситуация в Афганистане, где сейчас состоялись в кавычках "демократические выборы". Какие будут результаты, как изменится там обстановка, особенно на севере страны - все это очень нас беспокоит", — заметил президент Узбекистана.

Он назвал четыре приоритетных направления, которые Узбекистан намерен развивать в качестве страны-председателя СНГ. Среди них - укрепление и наращивание торгово-экономических связей, включая проработку вопросов транспорта и логистики. Кроме того, важным приоритетом Ташкент считает научно-техническое сотрудничество, без которого невозможна эффективная работа всех структур. Отдельная тема - региональная безопасность, борьба с трансграничными вызовами: терроризмом, наркотрафиком и преступностью.

Он также поблагодарил за радушный прием своего туркменского коллегу Гурабнгулы Бердымухамедова, заметив, что Туркменистан задал высокую планку форуму глав государств СНГ и Узбекистану будет непросто ей соответствовать. Всего же в год председательства Узбекистана в Содружестве Независимых Государств планируется провести около 60 мероприятий, в том числе первый форум регионов государств СНГ, а также заседание глав торгово-промышленных палат этих стран.

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