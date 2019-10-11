Мирзиёев назвал четыре приоритета Узбекистана в качестве председателя СНГ

"Прежняя концепция была принята более 10 лет назад и уже не отвечает современным реалиям. Мы также выступаем за многоплановое взаимодействие на всех уровнях, в том числе и внутри СНГ на двусторонней основе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
"Нас очень волнует ситуация в Афганистане, где сейчас состоялись в кавычках "демократические выборы". Какие будут результаты, как изменится там обстановка, особенно на севере страны - все это очень нас беспокоит", — заметил президент Узбекистана.
Он также поблагодарил за радушный прием своего туркменского коллегу Гурабнгулы Бердымухамедова, заметив, что Туркменистан задал высокую планку форуму глав государств СНГ и Узбекистану будет непросто ей соответствовать. Всего же в год председательства Узбекистана в Содружестве Независимых Государств планируется провести около 60 мероприятий, в том числе первый форум регионов государств СНГ, а также заседание глав торгово-промышленных палат этих стран.
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