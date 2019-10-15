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Российский политолог Игорь Шатров
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Шатров: в Европу приходит осознание бессмысленности антироссийских санкций

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Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал публикации немецких СМИ о неэффективности антироссийских санкций.

По мнению Шатрова, в Европу просто приходит осознание бессмысленности этих антироссийских санкций.

"Уже пять лет, как длится эта катавасия - иначе и не назовешь. Столько было разговоров об угрозах, которые якобы несут для России санкции, о том, что это они приведут к ее отказу от позиций по Крыму, по Донбассу… Но ничего не изменилось: позиции России по этим вопросам остались прежние. И санкции стали каким-то атавизмом, они не несут никакого смысла. Как бантик на торте", - сказал заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Шатров отметил, что санкции наносят ущерб именно экономике Европы.

Теги:
санкции, Аудио, радио



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