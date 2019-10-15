Чем закончатся эксперименты с налогами в Узбекистане — мнение эксперта

Руководитель группы компаний "Налоги и финансовое право", юрист Аркадий Брызгалин позитивно оценивает налоговую реформу в Узбекистане, однако отмечает, что конечный результат будет зависеть и от самого бизнеса, и от сопутствующих факторов.

"Снижение налоговых ставок – распространенный прием для придания импульса экономике. Был позитивный опыт при Рейгане в США, в России – в начале 2000-х, когда налог снизили с 30 до 13%. Ставка делается на то, что бизнесу станет легче, он будет развиваться, вкладывать в производства и в новые рабочие места. А когда окрепнет, то потерянные казной средства вернутся государству да еще с окрепшим классом предпринимателей", — пояснил Брызгалин в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

В Узбекистане развернулась масштабная налоговая реформа. С одной стороны, упрощаются и объединяются ряд налогов, с другой – снижаются некоторые ставки, в том числе НДС. По мнению российского эксперта, логика властей вполне понятна и результат при грамотном развитии будет положительным, но есть множество факторов.

В то же время, заметил он, при неграмотном распределении средств или банальном злоупотреблении те же средства могут уйти на сторону – на яхты и виллы бизнесменов или чиновников. Не все государства рискуют проводить столь либеральные реформы, опасаясь потерей для бюджета.

"Можно только поддержать и пожелать успеха президенту Узбекистана. Снизить НДС сразу на 5% - а по сути на четверть – это очень круто. Главное, чтобы теперь бизнес оправдал ожидания и показал экономический рост, обеспечив страну инвестициями", — заключил Брызгалин.

В реализации реформ узбекским коллегам готовы помогать российские налоговики. Уже достигнута договоренность, согласно которой специалисты из республики пройдут обучение в РФ.