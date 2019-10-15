Чем закончатся эксперименты с налогами в Узбекистане — мнение эксперта

"Снижение налоговых ставок – распространенный прием для придания импульса экономике. Был позитивный опыт при Рейгане в США, в России – в начале 2000-х, когда налог снизили с 30 до 13%. Ставка делается на то, что бизнесу станет легче, он будет развиваться, вкладывать в производства и в новые рабочие места. А когда окрепнет, то потерянные казной средства вернутся государству да еще с окрепшим классом предпринимателей", — пояснил Брызгалин в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
В то же время, заметил он, при неграмотном распределении средств или банальном злоупотреблении те же средства могут уйти на сторону – на яхты и виллы бизнесменов или чиновников. Не все государства рискуют проводить столь либеральные реформы, опасаясь потерей для бюджета.
В реализации реформ узбекским коллегам готовы помогать российские налоговики. Уже достигнута договоренность, согласно которой специалисты из республики пройдут обучение в РФ.