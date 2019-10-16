Шипилин: Грета Тунберг – искусственный проект, за которым стоят рэкетиры

О том, кто на самом деле стоит за 16-летней активисткой Гретой Тунберг, объяснил политический аналитик Павел Шипилин.

По словам эксперта, известной 16-летней активисткой из Швеции Гретой Тунберг манипулируют.

"Грета Тунберг – это искусственный проект, за которым стоят серьезные рэкетиры. Несчастной девочкой манипулируют", - сказал политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что в Европейском парламенте признали финансирование и искусственный характер глобального экономического рэкета.

Шипилин добавил, что европарламентарии используют любой способ для подрыва доверия к чистоте помыслов России.

"Европейцы привычно пытаются перевалить с больной головы на здоровую. <...> Я не исключаю, что те же люди, которые продвигают Тунберг, продвигают и идею о том, что за ней якобы стоит Россия. Но России совершенно не выгодно финансировать любые проекты, которые экономически ослабляют Европу", – заключил Шипилин.