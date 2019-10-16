Оправдана ли цена вида на жительство для инвесторов в Узбекистане - мнение

Российский экономист Антон Шабанов пояснил, что может привлечь иностранных инвесторов в Узбекистан и насколько привлекательной окажется ставка в 3 миллиона долларов для получения вида на жительство.

Получить вид на жительство в Узбекистане сроком на десять лет будет возможно, если иностранный гражданин инвестирует в экономику республики не менее 3 миллионов долларов. Помимо этого, потенциальным инвесторам гарантируются дополнительные льготы, а членам их семей - преференции при обучении наравне с гражданами Узбекистана.

"Такая практика применялась многими развитыми странами - и США, и Швейцарией. В Хорватии тоже были подобные программы предоставления ВНЖ при строительстве курортов. Вопрос в том, какие блага может предложить страна новым инвесторам. Какие льготы и налоговые уступки ждут инвесторов. Что касается ставки, то она уверенная - не самая большая, но и не самая маленькая. Если исходить из общих показателей, то, на мой взгляд, пока затраты превышают потенциальную прибыль, поэтому не думаю, что этим механизмом воспользуются очень много бизнесменов", — подчеркнул Шабанов.

По мнению российского экономиста, такой способ привлечения капитала в мире довольно распространен, но все упирается в конкретные условия, а также в набор преимуществ, получаемых иностранным гражданином, пожелавшим вкладывать свои деньги в ту или иную страну.

В то же время он не исключил, что эта программа будет развиваться, а нынешние условия - лишь первый шаг на пути комплексного привлечения иностранных партнеров.

Подробный комментарий экономиста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.