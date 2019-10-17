Умар Нурмагомедов: о моем проигрыше напишут все, но я не чувствую давления

Чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал, как на него влияет популярность брата.

"Конечно, Хабиб сегодня стал примером для миллионов подростков и молодых спортсменов, занимающихся единоборствами. Он и для меня образец для подражания. Я прекрасно понимаю, что в случае моего проигрыша об этом напишут все газеты, скажут, что потерпел поражение брат Хабиба. Это заставляет меня еще больше работать, пахать, тренироваться, чтобы не подвести брата. Но я не испытываю какого-то давления при этом", — сказал Умар, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

Титулованный боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вместе со своим братом Умаром уже в ноябре посетит Ташкент, где состоятся бои GFC. Выступая на пресс-конференции в Москве, Умар заявил, что старается равняться на Хабиба, но не испытывает какого-то излишнего давления.

При этом Нурмагомедов-младший скромно заметил, что пока не знаком со звездами спорта, как его брат, но уверен, что еще все впереди, а во время предстоящего визита в Ташкенте он встретится со многими известными бойцами или боксерами.

Чемпионат GFC20 пройдет 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena. Центральный бой состоится между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром и Никитой Чистяковым.