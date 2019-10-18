Ким об академии Нурмагомедова в Узбекистане: мы готовы поддержать Хабиба

Председатель Совета директоров Premier Beverages Игорь Ким рассказал о перспективных бойцах MMA в странах СНГ, а также оценил вероятность реализации проекта по открытию академии Хабиба Нурмагомедова в Узбекистане.

"Думаю, этот вопрос не завтрашнего дня, сейчас Хабиб готовится открыть в Махачкале один из лучших залов в России, а может, и в Европе. Но в целом мы всегда активно его поддерживаем, за год еще ни разу не отказались участвовать в его проектах", — отметил Ким.

Ранее титулованный российский боец смешанных единоборств, чемпион MMA Хабиб Нурмагомедов заявлял, что намерен открыть свою академию в Узбекистане. По словам Игоря Кима, пока этот проект можно отнести скорее к среднесрочным, но в целом его компания готова поддержать спортсмена в данном начинании.

Говоря о перспективных спортсменах, которые вступают в UFC, он заметил, что много перспективных бойцов есть и в странах СНГ, например, в Казахстане и Беларуси.

"Есть очень перспективный узбекский боец - в прошлом титулованный боксер Шохжахон Эргашев. Скоро заключим контракт с известным белорусским спортсменом. А в Казахстане у нас выступает вообще уникальный атлет - он потерял в молодости одну ногу, но несмотря на инвалидность, выступает среди здоровых и побеждает", — заключил Игорь Ким.

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