Чем закончится для Эрдогана операция в Сирии — мнение эксперта

Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии. Вашингтон намерен оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.радио Sputnik российский политолог высказал свое мнение по поводу происходящего и дал прогноз, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
"Вопрос непростой. Как только Трапм заявил о том, что он собирается обрушить экономику Турции, уже на два процента лира упала по сравнению с долларом. И если не будет быстрых результатов от операции "Источник мира", а их, судя по всему, не будет, то, думаю, Эрдоган смирится с желанием выстроить буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы", — сказал политолог.
Своими действиями, добавил эксперт, Эрдоган по сути оттолкнул курдов от Вашингтона, вынудив встать на сторону Асада. Несмотря на патриотический подъем в Турции в связи с военной операцией в Сирии, пока дивидендов от нее мало.