Чем закончится для Эрдогана операция в Сирии — мнение эксперта

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что неудачами в Сирии и проваленной тактикой по отношению к курдам президент Турции вряд ли удержит власть в ближайшие годы.

Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии. Вашингтон намерен оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.

"Вопрос непростой. Как только Трапм заявил о том, что он собирается обрушить экономику Турции, уже на два процента лира упала по сравнению с долларом. И если не будет быстрых результатов от операции "Источник мира", а их, судя по всему, не будет, то, думаю, Эрдоган смирится с желанием выстроить буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы", — сказал политолог.

В эфире радио Sputnik российский политолог высказал свое мнение по поводу происходящего и дал прогноз, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Кошкин считает, что при явно провалившемся блицкриге в Сирии и давлении со стороны США президент Турции Реджеп Эрдоган может лишиться президентского кресла уже в 2023 году.

Своими действиями, добавил эксперт, Эрдоган по сути оттолкнул курдов от Вашингтона, вынудив встать на сторону Асада. Несмотря на патриотический подъем в Турции в связи с военной операцией в Сирии, пока дивидендов от нее мало.