Мы все умрем. Эволюция человечества (прекратится) в будущем

Эволюцию не остановить, в том числе и для homo sapiens. Мы защищаем себя с помощью домов, одежды и медицины — но выжить вне цивилизации у нас все меньше шансов.

Мы можем создавать семьи с людьми с другого конца планеты — но глобальное смешение генов ведет к их однородности и более частым мутациям. Есть ли у человечества будущее?

Благодаря достижениям медицины выживать и иметь детей могут люди с почти любыми врожденными болезнями — но это значит, что их "сломанные" гены передадутся потомству и продолжат распространяться. Однако то, что мы сегодня называем болезнью, может стать эволюционным преимуществом, если условия и окружающая среда изменятся. А меняются они сегодня с поразительной скоростью.

Эпизод подготовлен при поддержке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ и научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский рассказал, почему генетические отклонения полезны для человечества, даже если вредны для человека; как повлияет эволюцию генетическое редактирование; как культурные традиции влияют на внешний вид потомства. А доктор Нильс Кристофер Стенсет, профессор факультета математики и естественных наук университета Осло пояснил, как глобализация вредит разнообразию генов и почему эволюция бактерий внутри нас чуть ли не важнее, чем наша собственная.

Слушайте подкасты РИА Новости.