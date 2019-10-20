Подкаст "Это надолго": почему мужчинам сложно включить в себе папу?

Вместе с проектом Family tree разбираемся, почему равноправное родительство так важно, но дается непросто.
Взаимодействие с младенцем — навык, который приходит с опытом. И если у женщин к детям любовь безусловная, то у мужчин с этим все гораздо сложнее. Отсюда и проблемы: нежелание участвовать в воспитании ребенка, отговорки, неосознанный эскапизм.
Почему равноправное родительство — это ловушка? Как правильно распределять обязанности и высказывать претензии друг другу (если они есть)? Чем мужчины-отцы в России отличаются от мужчин-отцов в других странах? Какие страхи их тревожат?
Соведущий эпизода — журналист, автор телеграм-канала "Молодой папа" Евгений Ерёмкин. Вместе с Линой они разбираются в теме равноправного родительства и спрашивают об этом психолога Александра Колмановского.
01:38 как делят обязанности НОРМАЛЬНЫЕ молодые родители (если у папы нет молока в груди)
02:55 почему молодым родителям плохо определять и распределять обязанности
05:20 в какой момент женщины сами все портят
07:32 о правильном воспитании "двух детей" — ребенка и… мужа
09:40 отговорки "я зарабатываю деньги", "займусь ребёнком, когда мне с ним будет, о чем поговорить". Что за ними стоит?
11:40 равноправное родительство — это что? В чем ловушка "равноправия"?
12:58 Про невротиков. Чем мужчины-отцы в России отличаются от мужчин-отцов в других странах?
16:20 как сказывается на судьбе ребенка вовлеченность родителей в его жизнь в младенчестве
17:20 страх осуждения, который "корябает" отцов
19:00 а что делать женщине, если у неё на всё не хватает сил
20:30 "твой мужчина — точно такой же недолюбленный ребенок"
21:00 как родителям правильно высказывать претензии друг другу
22:55 есть ли семьи, где "всё как надо"
23:20 как и когда вымазать медом путь в отцовство (и как поощрять молодого папу)
Слушайте подкасты РИА Новости.