Во сколько обойдется АЭС Узбекистану, определят к концу года - "Узатом"

Глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов рассказал о том, как ведутся изыскательные работы на площадке будущей станции, а также назвал ориентировочные сроки подписания контракта и соглашения по кредиту.

"Мы планируем согласовать условия контракта до конца этого года. Параллельно идет согласование условий государственного кредита от РФ на строительство АЭС. Таким образом, когда будет понятна общая стоимость проекта и все этапы его реализации, мы уже приступим непосредственно к работам", — отметил Мирзамахмудов.

Он подчеркнул, что все согласования и обсуждения, а также изыскательные работы на приоритетной площадке идут по ранее установленному графику.

Он пояснил, что за основу взяты нормативы Российской Федерации, однако ряд моментов требуют адаптации под узбекское законодательство и местные реалии. Сейчас эти нюансы прорабатываются и утверждаются.

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