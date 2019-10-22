Во сколько обойдется АЭС Узбекистану, определят к концу года - "Узатом"

"Мы планируем согласовать условия контракта до конца этого года. Параллельно идет согласование условий государственного кредита от РФ на строительство АЭС. Таким образом, когда будет понятна общая стоимость проекта и все этапы его реализации, мы уже приступим непосредственно к работам", — отметил Мирзамахмудов.
Он пояснил, что за основу взяты нормативы Российской Федерации, однако ряд моментов требуют адаптации под узбекское законодательство и местные реалии. Сейчас эти нюансы прорабатываются и утверждаются.
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