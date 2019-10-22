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Виталий Вехов
© МГТУ им. Н. Э. Баумана

Вехов о заявлении главы Facebook: выдают желаемое за действительное

Радио
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Sputnik Узбекистан

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов прокомментировал заявление главы Facebook о "попытках вмешательства" в американские выборы 2020 года.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью телеканалу NBC News, что его компания обнаружила попытки России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы в 2020 году. На его слова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — написала дипломат на своей странице в соцсети.

Эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов отметил, что Facebook с недавнего времени тесно сотрудничает с Агентством национальной безопасности и другими спецслужбами США, за счет которых через разные фонды получает деньги для своего развития.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Соответственно, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому в последние годы мы наблюдаем некоторую переориентацию этой коммерческой компании в политическую плоскость для отработки тех денежных средств, которые ей выделяются. Если говорить по факту, то нельзя оценивать действие, которое якобы должно свершиться в 2020 году и пока не свершилось. Поэтому я полагаю, что представители этой компании выдают желаемое за действительное", — сказал Вехов в эфире радио Sputnik.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
США, Facebook



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