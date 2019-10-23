Узбекистан подготовит один миллион программистов - Арипов

Выступая на международном форуме "Открытые инновации" в Москве, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал о приоритетных направлениях развития IT-сферы в республике.

По словам главы правительства Узбекистана, сегодня республика сталкивается с вызовами и угрозами в сфере высоких технологий, которые характерны для многих стран СНГ. В частности, массовой проблемой остается ограниченный доступ к широкополосному интернету, особенно в сельской местности. Для решения этой проблемы в Узбекистане реализуется госпрограмма. До конца следующего года скоростным доступом в Сеть оборудуют все социальные учреждения, а за счет мобильных сетей увеличат число абонентов до 23 миллионов человек.

"В этом смысле у Узбекистана большие перспективы, учитывая, что 60% населения страны - это молодежь. У в республике действуют 17 вузов, которые готовят кадры по высокотехнологичным специальностям. Кроме того, в ноябре Узбекистан совместно с ОАЭ запускает образовательную программу по обучению одного миллиона программистов", — подчеркнул в своем докладе Абдулла Арипов.

Еще одна задача - подготовка компетентных кадров в сфере IT.

Еще одно направление развитие - цифровизация государственного управления. В отдельных вопросах узбекским коллегам активно помогают специалисты из России, в частности, Федеральная налоговая служба РФ по внедрению НДС. Кроме того, Ташкент и Москва тесно взаимодействуют в вопросах внедрения системы маркировки и интеграции информационных систем кассовых аппаратов.

Для реализации передовых идей на практике в Узбекистане созданы технопарки по образцу белорусских, которым предоставлены беспрецедентные налоговые и таможенные льготы сроком на 10 лет.

Однако важнейшей из угроз Арипов назвал кибератаки и защиту данных.

"Только с начала текущего года зафиксировано более восьми миллионов инцидентов по информационной безопасности, в том числе несколько критических. Мы уже предприняли меры для защиты данных, перешли на защищенные линии и передачи информации. Но эту проблему, как и другие, необходимо решать всем странам сообща, делиться опытом, вырабатывать общие подходы и стандарты, а также использовать передовые мировые практики", — заключил премьер-министр Узбекистана.

Более подробно выступление Абдуллы Арипова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.