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Начальник отдела БПИ Мирабадского района Ташкента Игорь Ли
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Начальник отдела БПИ: нападения на сотрудников будут караться жестко

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Sputnik Узбекистан

Начальник Мирабадского районного отдела Бюро принудительных исполнений Игорь Ли рассказал о промежуточных результатах работы организации, заметив, что граждане стали более сознательными при уплате долгов.

Бюро принудительного исполнения работает около двух с половиной лет. По словам Игоря Ли, и на местном, и на республиканском уровнях существенно сократилось число неплательщиков, а правосознание граждан повысилось.

Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана
Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения
И опасна, и трудна: в БПИ рассказали о потерях за два года службы
"Мы постоянно проводим разъяснительную работу с населением и через прессу обращаемся к людям, чтобы они понимали, что мы за организация, какие у нас полномочия и задачи. У нас существенно снизилось число неплательщиков по долгам. Есть еще категории, которые по разным финансовым или иным обстоятельствам не смогли вовремя оплатить счета, но мы с ними работаем, и в целом они не уклоняются от выплат. Однако существуют и злостные неплательщики, к которым принимаются соответствующие меры", — подчеркнул глава районного отдела БПИ.

Он добавил, что случаев сопротивления или даже нападения на сотрудников бюро стало гораздо меньше, хотя отдельные инциденты все еще имеют место быть.

"Мы жестко пресекаем незаконные действия и применяем к нарушителям меры. Люди должны осознавать, что инспектор БПИ - человек, назначенный государством для исполнения обязанностей, а значит, и относиться к нему необходимо соответствующим образом", — отметил Игорь Ли.

В целом он отмечает позитивную динамику как по сбору долгов, так и по ответственности граждан. По его мнению, люди стали видеть в БПИ неотвратимость наказания за неисполнение своих обязательств перед бюджетом, другими людьми или судебными инстанциями.

Подробный комментарий представителя службы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, долги, Узбекистан



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